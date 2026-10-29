Песков заявил, что участники саммита в Москве знали об атаках БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Участники саммита "Россия – Африка" были осведомлены об атаках беспилотников на Москву. Об этом ИС "Вести" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, гости форума понимают, что происходит на фоне крупного международного мероприятия в российской столице.

"Они прекрасно это знают, все отдают себе отчет в действиях киевского режима", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков указывал, что атаки ВСУ на Москву во время саммита представляются весьма странными. Он также отметил, что силы ПВО работают эффективно.

Саммит в Москве стал третьей подобной встречей, ее сопредседатели – Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе. К участию присоединились 48 из 54 африканских государств, при этом 22 страны направили делегации во главе с президентами.

При этом в период с 20:30 28 октября по 07:00 29-го числа в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. Большую часть нейтрализовали средствами ПВО на дальних рубежах. На подлете к столице уничтожили 231 дрон.

