Эвакуированных из Алешек жителей начали обследовать в Симферополе

Фото: MAX/"Яна Лантратова"

Врачи приступили к осмотру жителей города Алешки Херсонской области, которых доставили в пункт временного размещения в Симферополе в рамках гуманитарной миссии. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо врачебного осмотра, эвакуированные проходят диагностические процедуры, в том числе с использованием мобильного флюорографа. На каждого прибывшего заводят медицинскую карту.

Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня на херсонском направлении с 04:00 27 октября для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек. В Белом доме заявили, что договоренности о локальном перемирии удалось достичь при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Жителям города направили несколько десятков тонн гуманитарной помощи с продуктами, средствами гигиены, топливом и медикаментами. Миссия завершилась без происшествий, колонна из 25 автобусов и 9 машин скорой помощи прошла через Армянск.

