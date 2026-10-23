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23 октября, 16:55

Политика

Белый дом сообщил о локальном прекращении огня в Алешках с 29 октября

Фото: РИА Новости

США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области, оно начнет действовать 29 октября, сообщается на сайте Белого дома.

По утверждению американской администрации, о прекращении огня между Россией и Украиной в Алешках смогла договориться первая леди Меланья Трамп.

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Папа Римский Лев XIV затронул гуманитарную ситуацию в Алешках. Понтифик призвал к перемирию, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения.

Путин, в свою очередь, дал исчерпывающие разъяснения об ответственности Киева за сложившуюся там гуманитарную обстановку. Позднее в Кремле указывали: работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках уже ведется.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт. По его словам, так украинские военные пытаются заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов. Помимо этого, удары наносятся по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию.

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