В Крыму заявили о готовности разместить жителей Алешек Херсонской области

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Крым готов при необходимости принять и разместить жителей прифронтового города Алешки Херсонской области, об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Блокаду Алешек оцениваю как очередное военное преступление киевского режима", – сказал Константинов.

По его словам, проблемой остается безопасно вывести людей из города: этому мешают постоянные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дистанционное минирование дорог.

Ранее Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, затронув тему гуманитарной ситуации в Алешках в Херсонской области. Понтифик призвал установить перемирие, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения.

В свою очередь, Путин дал исчерпывающие разъяснения об ответственности Киева за сложившуюся там гуманитарную обстановку. В Кремле позднее указывали, что работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках уже ведется.

