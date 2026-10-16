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Жители Алешек в Херсонской области оказались в тяжелейших условиях, а их жизни угрожают атаки украинских сил. Об этом в своем канале в MAX заявил губернатор области Владимир Сальдо.

По его словам, постоянные обстрелы затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город. Тем не менее ситуация в Алешках находится на постоянном контроле Владимира Путина, указал Сальдо.

"Благодарен за внимание к судьбе наших земляков на столь высоком уровне. Надеюсь, что гуманитарные усилия дадут реальные результаты, позволят наладить доставку необходимого и спасти человеческие жизни", – заявил глава региона.

Ранее Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Путиным. В ходе разговора понтифик затронул тему гуманитарной ситуации в Алешках в Херсонской области. Он призвал российского лидера установить перемирие, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения.

В свою очередь, Путин дал исчерпывающие разъяснения Папе Римскому об ответственности киевского режима за сложившуюся в Алешках гуманитарную обстановку. Российский лидер поблагодарил понтифика за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении.

