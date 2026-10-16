Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 21:55

Происшествия

Сальдо заявил, что жители Алешек Херсонской области оказались в тяжелейших условиях

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Жители Алешек в Херсонской области оказались в тяжелейших условиях, а их жизни угрожают атаки украинских сил. Об этом в своем канале в MAX заявил губернатор области Владимир Сальдо.

По его словам, постоянные обстрелы затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город. Тем не менее ситуация в Алешках находится на постоянном контроле Владимира Путина, указал Сальдо.

"Благодарен за внимание к судьбе наших земляков на столь высоком уровне. Надеюсь, что гуманитарные усилия дадут реальные результаты, позволят наладить доставку необходимого и спасти человеческие жизни", – заявил глава региона.

Ранее Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Путиным. В ходе разговора понтифик затронул тему гуманитарной ситуации в Алешках в Херсонской области. Он призвал российского лидера установить перемирие, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения.

В свою очередь, Путин дал исчерпывающие разъяснения Папе Римскому об ответственности киевского режима за сложившуюся в Алешках гуманитарную обстановку. Российский лидер поблагодарил понтифика за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении.

Читайте также


происшествиярегионы

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика