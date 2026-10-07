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07 октября, 21:00

Политика

В Херсонской области могут рассмотреть предложения Киева по Алешкам

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Власти Херсонской области готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках при условии, что они не будут использоваться для создания информационного повода. Об этом в ходе брифинга заявил глава региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности локального перемирия, он подчеркнул, что региональные власти открыты к диалогу, однако ключевым условием остается конструктивность и реальная польза для местных жителей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Алешках критическая: Киев всячески препятствует поставкам продуктов и лекарств. Кроме того, местные жители регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В частности, 1 сентября вражеские БПЛА ударили по гуманитарной колонне автомобилей, которая доставляла жителям города еду и медикаменты. В результате один из волонтеров был ранен.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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