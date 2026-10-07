07 октября, 21:00Политика
В Херсонской области могут рассмотреть предложения Киева по Алешкам
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Власти Херсонской области готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках при условии, что они не будут использоваться для создания информационного повода. Об этом в ходе брифинга заявил глава региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможности локального перемирия, он подчеркнул, что региональные власти открыты к диалогу, однако ключевым условием остается конструктивность и реальная польза для местных жителей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Алешках критическая: Киев всячески препятствует поставкам продуктов и лекарств. Кроме того, местные жители регулярно подвергаются атакам беспилотников.
В частности, 1 сентября вражеские БПЛА ударили по гуманитарной колонне автомобилей, которая доставляла жителям города еду и медикаменты. В результате один из волонтеров был ранен.