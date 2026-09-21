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21 сентября, 13:59

Политика

В Кремле назвали критической ситуацию с поставками в Алешки Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обстановка в Алешках Херсонской области остается критической на фоне проблем с доставкой продуктов и медикаментов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, киевские власти препятствуют поставкам, а беспилотники постоянно находятся в воздухе и атакуют людей. Российские военные, добавил представитель Кремля, продолжают работать над разрешением ситуации.

Мирные жители Алешек неоднократно становились жертвами атак беспилотников. В частности, 1 сентября дроны атаковали гуманитарную колонну из четырех автомобилей, которая везла жителям города продукты и медикаменты. В результате один из волонтеров получил ранение.

В марте дроны ударили по людям у продовольственного магазина, тогда погибли два человека и еще 12 пострадали. Еще одна из наиболее крупных атак произошла в мае 2025 года в районе центрального рынка, где погибли 7 человек и более 20 получили ранения.

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