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21 сентября, 15:05

Экономика

Мишустин заявил, что безработица в РФ примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне

Фото: 123RF.com/rh2010

Уровень безработицы в России остается вблизи исторических минимумов и примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

Он отметил, что Россия сохраняет статус четвертой экономики мира. За 7 месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. Финансовая система работает стабильно, подчеркнул Мишустин.

"Такое положение дел стало возможным благодаря последовательной и ответственной политике и усилиям всего делового сообщества нашей страны", – сказал премьер.

По последним данным Росстата, в июле безработица в России составила 2,3 после 2,2% в июне.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России заработные платы в первом полугодии 2026 года выросли на 6,5% в реальном выражении. По его словам, стабильность на рынке труда и увеличение доходов граждан положительно сказываются на потребительском спросе. За первые 7 месяцев года розничные продажи выросли на 5,4%.

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