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22 сентября, 04:37

Политика

Захарова анонсировала "шокирующее" выступление Лаврова на форуме в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на открывающемся в Москве Международном форуме "Диалог о фейках 4.0" будет "экстраординарным и шокирующим" для многих. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Форум соберет более 2 тысяч участников из 80 стран, его главной темой станет борьба с дезинформацией. Захарова отметила, что министр "затронет различные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах", но подробности пока не раскрыла.

Кроме того, на форуме будет распространен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, разоблачающий фальсификацию событий в Буче. Документ был представлен на прошлой неделе. Ожидается, что участники форума выступят с призывом к международному сообществу проводить независимые расследования.

Ранее Захарова сообщила, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН. По ее словам, ситуация вокруг Украины остается в числе ключевых вопросов повестки всех международных встреч.

Кроме того, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается возможность проведения встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

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