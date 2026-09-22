Сильный туман ожидается в Москве утром 23 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный туман ожидается в Москве утром в среду, 23 сентября. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ливни, начавшиеся в столице вечером 22-го числа, продолжатся до середины ночи. Он добавил, что, после того как осадки прекратятся, с 03:00 до 06:00 при температуре воздуха не ниже 15 градусов возможно образование тумана.

Видимость может ухудшиться до 1 километра и менее, предупредил метеоролог.

Вместе с тем из-за сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 23 сентября до 06:00 24 сентября.

Днем 23-го числа порывы восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду, а ночью 24 сентября – 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение объявили в Московской области.