Трамп превысил лимит выступления на Генассамблее ООН почти в три раза

Фото: whitehouse.gov

Выступление президента США Дональда Трампа на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продлилось около 40 минут, что почти в три раза превышает отведенный для одной страны регламент. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом прений председатель Генассамблеи Халилур Рахман напомнил делегациям, что лимит для выступления составляет 15 минут. Однако Трамп говорил с трибуны значительно дольше.

После речи американского лидера многие делегации покинули зал заседаний, из-за чего в выступлениях спикеров образовался 5-минутный перерыв.

Для контроля длительности выступлений трибуна в зале Генассамблеи оборудована специальным световым сигналом: зеленая лампочка горит, пока время не истекло, на последней минуте начинает мигать желтая, а когда лимит исчерпан, загорается красный свет.

Практика показывает, что этот регламент соблюдают далеко не все ораторы. Например, лидер Кубинской революции Фидель Кастро в 1960 году говорил с трибуны Генассамблеи 4 часа 29 минут – это рекорд по продолжительности речи. Бывший правитель Ливии Муаммар Каддафи и экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в разные годы тоже выступали достаточно долго, однако приблизиться к рекорду им не удалось.

В 2000 году на Саммите тысячелетия в штаб-квартире ООН Кастро поднялся на трибуну, достал из кармана белый носовой платок и прикрыл им лампочки, сигнализирующие об истечении времени. Присутствующие готовились слушать долгую речь, однако кубинский лидер уложился всего в 5 минут.

В ходе своего выступления, в присутствии глав около 130 государств и правительств, Трамп заявил, что сделал США самой могущественной страной мира. По его словам, он действовал, пока другие говорили, а также "противостоял угрозам и добивался мира".

