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22 сентября, 19:04

Политика

Трамп предложил изменить термин "искусственный" на "сверхъестественный" в документах об ИИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в национальных и в документах других стран должен использоваться более точный термин "сверхъестественный" вместо слова "искусственный" по отношению к искусственному интеллекту (ИИ).

По его словам, ИИ действительно удивителен, но при взаимодействии с ним необходимо соблюдать осторожность.

Ранее американский лидер заявил, что для контроля за искусственным интеллектом достаточно сильного и умного главы государства с высоким IQ. Он добавил, что в США уже есть такой президент. Трамп также выразил уверенность, что против сферы ИИ плетется заговор и радоваться этому может только Китай.

До этого бывший исследователь компаний Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сообщил, что разработка продвинутого искусственного интеллекта напоминает призыв инопланетной цивилизации. Свое увольнение из OpenAI он объяснил тем, что не хочет принимать участия в гонке по созданию систем ИИ, которые могут в будущем уничтожить людей.

Его поддержал руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в Anthropic Эван Хьюбингер. По его мнению, вероятность уничтожения человечества новыми технологиями в ближайшие 10 лет уже достигла 10%.

Директор OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, отметил, что при развитии ИИ человечество может утратить над ним контроль и столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств.

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