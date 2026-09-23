Погибший от нападения медведя мужчина в Красноярском крае один охранял технику в лесу

Фото: 123RF.com/jmrocek

Мужчина, погибший от нападения медведя в Красноярском крае, один остался в лесу и охранял технику. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета РФ.

Как рассказала собеседница агентства, работники проводили санитарную рубку деревьев на участке в Епишинском лесничестве. Утром им нужно было переместить технику на другой участок, и они решили оставить мужчину присматривать за оборудованием.

Медведь напал на 39-летнего мужчину в Красноярском крае в ночь на 23 сентября. В результате нападения он скончался на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в лесах Томской области до 1 ноября запретили массовые мероприятия из-за активности медведей. Также было поручено приостановить до ноября все экскурсии, туристические слеты и другие массовые мероприятия за пределами населенных пунктов.