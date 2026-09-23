В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на ГРЭС

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В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на ГРЭС. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу района Максима Терещенко.

Терещенко отметил, что находится на постоянной связи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым и главой республиканского правительства. Вместе с директором Нерюнгринской ГРЭС он осмотрел место аварии, оценил состояние подстанции и энергетического объекта.

В ночь на 22 сентября на Нерюнгринской ГРЭС загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1 и турбина в машинном зале станции. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате случившегося пострадал работник ГРЭС.

Спустя некоторое время пожар удалось потушить. В АО "Дальневосточная генерирующая компания" подчеркнули, что по факту ЧП будет проведено расследование.