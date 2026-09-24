МИД заявил, что Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не намерена отказываться от него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в честь 30-й годовщины открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что мораторий был введен СССР еще в 1990 году. Кроме того, Россия присоединилась к ДВЗЯИ первой среди ядерной "пятерки" – в день открытия документа для подписания, то есть 24 сентября 1996 года. Из 188 государств, подписавших договор, ратифицировали его 179.

В МИД добавили, что среди инициаторов ДВЗЯИ были США, однако за десятилетия Вашингтон не ратифицировал документ. Особую тревогу вызывает указание президента США Дональда Трампа от 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям. Захарова назвала это не просто словами, а прямой угрозой мораторию.

Более 20 лет Москва сохраняла свой статус, пока Вашингтон не двигался с места по вопросу ратификации. Но в 2023 году Россия отозвала ратификацию, восстановив паритет с США по международно-правовым обязательствам. При этом Россия остается участником ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Владимир Путин в 2025 году заявлял: если США или другие участники договора проведут натурные ядерные испытания, то Россия будет вынуждена принять адекватные ответные меры.

Ранее в МИД уже отмечали, что Москва будет реагировать адекватно и соразмерно, если какая-либо страна решит провести ядерные испытания. Кроме того, отказ США от моратория на ядерные испытания может стать не только крайне болезненным ударом по ДВЗЯИ, но и вызвать "эффект домино".

В это же время США, Германия, Испания, Норвегия и еще 37 государств выступили с совместным заявлением, в котором призвали страны заблаговременно оповещать о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей.

