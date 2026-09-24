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24 сентября, 18:04

Политика

Кремль ответил на слова Пашиняна об "армянском стуле"

Фото: kremlin.ru

Еревану необходимо сделать выбор между участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не пытается "усидеть на двух стульях", а сидит "на одном – армянском".

Песков указал, что Москва уважает суверенное право Армении, однако стандарты ЕАЭС и ЕС несовместимы. По его словам, Ереван уже является участником интеграционного процесса ЕАЭС, поэтому постепенный переход на европейские стандарты не будет коррелировать со стандартами объединения.

"Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор", – указал он.

Кроме того, пресс-секретарь отметил важность того, чтобы член ЕАЭС не вступал в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого объединения.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз. Официальный представитель министерства Мария Захарова тогда указывала, что армянские власти пытаются усидеть на двух стульях, однако такой подход не устраивает никого.

Кроме того, российский МИД предупреждал Армению о том, что выход из ЕАЭС спровоцирует значительные экономические и социальные последствия для страны. При этом Евросоюз проблемы Еревана особо не заботят, уверены дипломаты.

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