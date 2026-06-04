Захарова заявила, что РФ не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС

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Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.

"Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого. И уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в ЕС", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат напомнила, что Евросоюз проводит в отношении и России, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов.

Отношения Армении и России накалились после того, как армянские власти взяли курс на евроинтеграцию. Руководство стран – участниц Евразийского экономического союза, в который входит республика, намерено обсудить вопрос об участии армянской стороны в организации на ближайшем заседании.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит смысла пока проводить референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС. Ереван на данный момент официально не обращался за членством в Евросоюз.

Вместе с тем армянское правительство планирует увеличить экспорт своей продукции в страны ЕС в 4–5 раз к концу текущего года. Армения будет поставлять фрукты, овощи, а также продукцию обрабатывающей промышленности.