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21 июля, 12:23

Экономика

ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний из-за цен на топливо

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, было выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства

В службе отметили, что антимонопольное ведомство также проводит анализ ценообразования в мелкооптовом сегменте. Речь идет о компаниях, которые реализуют топливо независимым автозаправочным станциям и аграриям.

В частности, Удмуртское управление ФАС установило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис". Компания изменила цены на дизельное топливо, поставляемое сельхозпроизводителям. Ведомство направило организации предупреждение о необходимости прекратить подобные действия.

"ООО "Петросервис" надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню", – подчеркнули в ФАС.

Всего от сельхозтоваропроизводителей в территориальные органы ФАС поступило 3 обращения по вопросу ценообразования на дизельное топливо – из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми.

Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Ситуацию взяло на контроль правительство, поручившее ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками.

Кроме того, кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). В свою очередь, нефтяные компании России реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом.

Госдума рассмотрит законопроект, который поможет стабилизировать топливный рынок

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