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07 июля, 16:43

Экономика

Новак поручил оперативно принимать меры по недопущению сбоев в поставках топлива

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям в России поручено оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Соответствующую задачу поставил вице-премьер РФ Александр Новак, говорится в сообщении кабмина.

В частности, необходимо продолжать мониторинг ситуации и координировать действия всех участников рынка.

Особое внимание в ходе совещания правительства было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Здесь наблюдается напряженная ситуация с топливообеспечением.

По словам вице-премьера, ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. Кабмин планирует предпринять дополнительные шаги для обеспечения рынка сырьем.

Обстановка осложнилась в конце мая, после чего правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства.

Еще одной мерой стало подписание Владимиром Путиным закона для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива. Указ в том числе ввел механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного при помощи смешения прямогонного бензина с другими компонентами.

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