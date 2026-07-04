Путин подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива

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Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. Президентский указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного при помощи смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина будет приравниваться к производству топлива.

При этом налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при создании бензина смешением.

Кроме того, поправки расширят возможности НПЗ, которые заключали договора о модернизации мощностей. В частности, предприятиям разрешат продлевать срок ввода в эксплуатацию оборудования стоимостью не менее 60 миллиардов рублей, а минимальный объем инвестиций увеличится до 100 миллиардов рублей.

Отдельно в законе прописаны поправки топливного демпфера для уполномоченных организаций, реализующих на российском рынке бензин иностранного производства. Новые нормы вступают в силу со дня подписания закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.

Ранее российский кабмин разрешил до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам "Евро-3". Согласно документу, ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы.



Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы страны для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса.

