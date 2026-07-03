Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы страны для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса. Об этом говорится в сообщении кабмина.

В ходе проведенного вице-премьером совещания о ситуации на топливном рынке основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края. Там все еще сохраняется напряженная обстановка в части обеспечения топливом.

Кроме того, главы указанных субъектов доложили о мерах, принятых для стабилизации ситуации, а также о размерах запасов и поставок нефтепродуктов.

Ранее российский кабмин разрешил до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам "Евро-3". Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса "Евро-5" с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм.

До этого Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. В числе новаций – введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, который произведен путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами.

