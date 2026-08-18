Минпросвещения РФ определило максимальное количество уроков в день

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В Министерстве просвещения РФ определили предельную учебную нагрузку для школьников. Согласно методическим рекомендациям ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, количество ежедневных уроков должно варьироваться от 3 у первоклассников до 7 у старшеклассников.

Для учащихся 1-х классов в сентябре и октябре предусмотрено не более 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до 4 уроков, однако их длительность остается прежней.

Во втором полугодии, с января по май, первоклассники могут заниматься по 4 урока в день, но продолжительность занятия возрастает до 40 минут. Один раз в неделю допускается проведение 5-го урока, если в расписание включена физическая культура.

Для учеников 2–4-х классов максимальная дневная нагрузка составляет 5 уроков. Один день в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. В 5–6-х классах лимит установлен на уровне 6 уроков в день, а в 7–11-х классах – 7 уроков.

Ранее Минпросвещения запретило вторую смену для 5 категорий классов. Учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями здоровья не смогут учиться во вторую смену. Учебный процесс во вторую смену разрешен только для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов.