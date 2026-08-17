Российские силы ПВО уничтожили 316 украинских БПЛА над регионами страны

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение дня понедельника, 17 августа, уничтожили 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехваты и уничтожение воздушных целей проводились с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, столичным регионом, Крымом и Черным морем.

Ранее Украина нанесла удар по гражданскому автобусу, в котором ехали работники одного из предприятий Белгородской области. Атака была совершена в Ракитянском округе. В результате одна женщина погибла.

Количество пострадавших в результате удара беспилотника достигло 10 человек. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь Кроме того, из-за атак Киева в ряде сел региона были повреждены транспортные средства, коммерческие и жилые объекты.

