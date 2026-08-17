Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 20:54

Происшествия

Российские силы ПВО уничтожили 316 украинских БПЛА над регионами страны

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение дня понедельника, 17 августа, уничтожили 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехваты и уничтожение воздушных целей проводились с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, столичным регионом, Крымом и Черным морем.

Ранее Украина нанесла удар по гражданскому автобусу, в котором ехали работники одного из предприятий Белгородской области. Атака была совершена в Ракитянском округе. В результате одна женщина погибла.

Количество пострадавших в результате удара беспилотника достигло 10 человек. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь Кроме того, из-за атак Киева в ряде сел региона были повреждены транспортные средства, коммерческие и жилые объекты.

Читайте также


происшествия

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика