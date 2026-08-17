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17 августа, 19:36

Происшествия

Мужчина погиб после атаки БПЛА в Рыльском районе Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В поселке Велье Рыльского района Курской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон ударил по дому, в котором проживал мужчина-инвалид. Из-за попадания начался пожар. Брат хозяина жилья бросился в огонь, чтобы вытащить родственника. Вместе с соседями ему удалось вытащить мужчину через окно, однако сам спасатель вернулся в горящее здание, но так и не смог выбраться наружу.

Погибшему было 69 лет. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, назвав его поступок мужественным. Он также подчеркнул, что все причастные к гибели и ранениям мирных жителей понесут наказание.

Ранее жительница Енотаевского округа Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников. Дрон попал в частный дом, в котором на тот момент находились женщина и ее сын-подросток. Несовершеннолетний не пострадал. Целью ударов ВСУ стали промышленные предприятия и гражданские объекты региона.

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