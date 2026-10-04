Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в настоящее время личный состав и гражданский персонал войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, обеспечивают системы связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам и подразделениям, участвующим в СВО.

Путин подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработки передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, а также проведения перспективных исследований.

Президент указал, что благодаря самоотверженному труду и таланту нескольких поколений конструкторов, ученых, инженеров, испытателей и военных специалистов страна получила надежный ракетно-космический "щит", который является действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

"Уверен, что вы будете с честью служить Родине, вносить весомый вклад в укрепление боевой мощи армии и флота, содействовать реализации национальной космической программы", – добавил российский лидер.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал об активном внедрении искусственного интеллекта в систему ПВО. По его словам, результаты этой работы будут известные к ноябрю. Кроме того, ИИ применяется в российских беспилотниках для навигации, распознавания образов и автозахвата целей.