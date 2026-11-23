23 ноября, 17:51Политика
Генсек НАТО Рютте перепутал КНДР и Южную Корею, рассказывая о партнерах Альянса
Фото: ТАСС/ЕРА/TOMS KALNINS
Генсек НАТО Марк Рютте перепутал КНДР и Южную Корею, рассказывая о международных партнерах Альянса, сообщает РИА Новости.
Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, он сказал, что Альянс ведет сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией и другими странами.
"(Есть сотрудничество с. – Прим. ред.) Северной... нет, не Северной... Южной, Южной Кореей", – сказал Рютте после заминки.
Оговорка генсека вызвала смех присутствовавших в зале.
Ранее Рютте указывал, что НАТО считает абсолютно неприемлемым возвращение к границам 1997 года в Европе. По его словам, такие решения могут принимать только страны НАТО и навязывать их Альянсу извне недопустимо.