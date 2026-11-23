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Генсек НАТО Марк Рютте перепутал КНДР и Южную Корею, рассказывая о международных партнерах Альянса, сообщает РИА Новости.

Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, он сказал, что Альянс ведет сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией и другими странами.

"(Есть сотрудничество с. – Прим. ред.) Северной... нет, не Северной... Южной, Южной Кореей", – сказал Рютте после заминки.

Оговорка генсека вызвала смех присутствовавших в зале.

Ранее Рютте указывал, что НАТО считает абсолютно неприемлемым возвращение к границам 1997 года в Европе. По его словам, такие решения могут принимать только страны НАТО и навязывать их Альянсу извне недопустимо.

