Фото: MAX/"Калининградский Следком"

По факту гибели 27-летней девушки с особенностями развития в частной бане в Калининградской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел в Полесском районе. Девушка находилась в парной вместе с матерью, которая ненадолго вышла из помещения. В этот момент из-за неисправности датчика терморегуляции произошел сильный выброс пара. Из-за особенностей здоровья девушка не смогла самостоятельно покинуть помещение. В результате она скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Вместе с этим изучается техническая документация на банное оборудование и устанавливаются производители и поставщики устройств, чтобы оценить их качество и безопасность. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее мальчик задохнулся в бане в Полевском Свердловской области. Тело 12-летнего ребенка было обнаружено поздним вечером в предбаннике частного жилого дома в селе Косой Брод. Мальчик скончался от отравления угарным газом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.