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19 июля, 11:51

Происшествия

В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятеро детей пострадали от отравления угарным газом после посещения бани в Аликовском округе Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В министерстве уточнили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет.

Ранее ученики Тарской СОШ № 3, находясь в кабинете информатики,почувствовали недомогание. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать отравление после утечки природного газа, которая случилась во время работ по опрессовке участка газопровода.

Школьников оперативно эвакуировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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