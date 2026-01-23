Уголовное дело возбудили после отравления хлором на предприятии в Братске

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после отравления хлором на деревообрабатывающем предприятии в Братске. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК России по Иркутской области.

Дело заведено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. В рамках расследования будет дана оценка действиям лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению установленных правил.

По версии следствия, на территории предприятия из-за нарушения правил охраны окружающей среды произошел выброс хлора. Это повлекло за собой причинение вреда нескольким работникам, находившимся в помещении промышленного объекта.

ЧП с хлором на предприятии в Братске произошло 22 января. В результате шесть человек обратились за помощью в медучреждение. По факту произошедшего была организована проверка.

В прокуратуре уточнили, что инцидент с повышением концентрации хлора не повлек негативных последствий для окружающей среды. Контролирующие службы продолжают мониторинг состояния воздуха и возможных выбросов загрязняющих веществ.