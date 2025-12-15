Семья отравилась угарным газом в Бурятии из-за долга за свет

Фото: buryatia.sledcom.ru

Три человека, в том числе ребенок, отравились угарным газом в Бурятии. Семья обогревала дом дизельным генератором после отключения электричества за неуплату, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел в СНТ "Черемушки" в доме многодетной семьи. Отец семерых детей установил в помещении дизельный генератор. В пятницу, 12 декабря, старший сын забрал к себе шестерых детей, в результате в здании остались отец, мать и самый младший ребенок.

Спустя время семья перестала выходить на связь, а 14-го числа мужчину, женщину и несовершеннолетнего нашли в неотапливаемом доме. Спасти их не удалось. Предварительно, они отравились угарным газом, который скопился в непроветриваемом помещении из-за работы генератора. Возбуждено уголовное дело, также назначены экспертизы.

Ранее похожая ситуация произошла в курском Железногорске. По данным следствия, двое молодых людей и две девушки распивали алкоголь в автомобиле в закрытом гараже, при этом двигатель машины работал, выделяя угарный газ.

В результате собственник гаража обнаружил четыре тела. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.