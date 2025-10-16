В Дагестане женщина и ее годовалый ребенок умерли от отравления угарным газом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Женщина и ее годовалый ребенок скончались, отравившись угарным газом в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в домовладении в селе Рыбалко.

Обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе надзорных мероприятий. Также после проверок специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Ранее в Унцукульском районе Дагестана произошло ДТП с участием грузовика. Водитель не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. Два человека погибли, девять пострадали. Погибшими оказались сотрудники Росгвардии.

