Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 08:00

Общество
Главная / Новости /

Офтальмолог Шилова предупредила о риске возникновения "снежной слепоты"

Офтальмолог рассказала, какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время

Фото: 123RF.com/santiaga22

Сухость, песок, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают именно в зимнее время. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, сухой воздух в помещениях зимой является главным негативным фактором для глаз.

"Отопление резко снижает влажность. В результате слезная пленка испаряется быстрее, поэтому к вечеру возникает ощущение песка, размытости, человек начинает чаще моргать, щуриться, появляется чувство усталости. Это особенно заметно у тех, кто много работает за экранами, а также у пользователей контактных линз", – отметила врач.

Он добавил, что холод и ветер усугубляют проблему. Под их влиянием слезная пленка также начинает быстрее испаряться, делая поверхность глаза более уязвимой.

Отсюда ощущение сухости, рези, периодическое затуманивание, желание тереть глаза. К тому же у многих происходит рефлекторное слезотечение, которое не смягчает сухость и дискомфорт, поскольку не формирует стабильную защитную пленку.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук

Кроме того, зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня, сказала Шилова.

"Многие больше времени проводят при искусственном освещении и чаще смотрят в экраны. Это вызывает головные боли, плывущий фокус к вечеру, ощущение, что глазам сложнее концентрироваться", – пояснила эксперт.

Шилова также предупредила, что особую опасность представляет солнечная снежная погода.

"Снег работает, как зеркало для ультрафиолета. Поэтому в солнечную погоду, особенно в горах или на склонах, можно получить ожог роговицы, который в быту называют "снежной слепотой", – пояснила офтальмолог.

Симптомы обычно появляются через несколько часов. Это может быть сильная резь, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела, невозможно открыть глаза, ухудшение зрения, добавила эксперт.

Чтобы уберечься от негативных факторов зимой, важно поддерживать микроклимат дома и на работе. Нужно регулярно проветривать помещение, избегать прямого потока теплого воздуха на лицо, по возможности пользоваться увлажнителями.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук

Также необходимо соблюдать режим зрительной нагрузки: делать короткие паузы каждые 20 минут и чаще моргать. На активном отдыхе обязательно надо надевать плотно прилегающие очки или маски, которые уменьшат обдувание, а в солнечную снежную погоду – очки с защитой от ультрафиолета UV400, причем лучше более крупные – это, прежде всего, не аксессуар, а профилактика ожога роговицы, заключила эксперт.

Ранее врач-офтальмолог городской поликлиники № 36 Любовь Нозина посоветовала не использовать новогодние гирлянды как единственный источник света в темной комнате: резкий контраст утомляет зрение. Также необходимо выключать гирлянды за 2 часа до сна. Это даст глазам и нервной системе необходимую темноту для полноценного отдыха.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика