Офтальмолог Шилова предупредила о риске возникновения "снежной слепоты"

Сухость, песок, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают именно в зимнее время. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, сухой воздух в помещениях зимой является главным негативным фактором для глаз.

"Отопление резко снижает влажность. В результате слезная пленка испаряется быстрее, поэтому к вечеру возникает ощущение песка, размытости, человек начинает чаще моргать, щуриться, появляется чувство усталости. Это особенно заметно у тех, кто много работает за экранами, а также у пользователей контактных линз", – отметила врач.

Он добавил, что холод и ветер усугубляют проблему. Под их влиянием слезная пленка также начинает быстрее испаряться, делая поверхность глаза более уязвимой.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Отсюда ощущение сухости, рези, периодическое затуманивание, желание тереть глаза. К тому же у многих происходит рефлекторное слезотечение, которое не смягчает сухость и дискомфорт, поскольку не формирует стабильную защитную пленку.

Кроме того, зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня, сказала Шилова.

"Многие больше времени проводят при искусственном освещении и чаще смотрят в экраны. Это вызывает головные боли, плывущий фокус к вечеру, ощущение, что глазам сложнее концентрироваться", – пояснила эксперт.

Шилова также предупредила, что особую опасность представляет солнечная снежная погода.

"Снег работает, как зеркало для ультрафиолета. Поэтому в солнечную погоду, особенно в горах или на склонах, можно получить ожог роговицы, который в быту называют "снежной слепотой", – пояснила офтальмолог.

Симптомы обычно появляются через несколько часов. Это может быть сильная резь, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела, невозможно открыть глаза, ухудшение зрения, добавила эксперт.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Чтобы уберечься от негативных факторов зимой, важно поддерживать микроклимат дома и на работе. Нужно регулярно проветривать помещение, избегать прямого потока теплого воздуха на лицо, по возможности пользоваться увлажнителями.

Также необходимо соблюдать режим зрительной нагрузки: делать короткие паузы каждые 20 минут и чаще моргать. На активном отдыхе обязательно надо надевать плотно прилегающие очки или маски, которые уменьшат обдувание, а в солнечную снежную погоду – очки с защитой от ультрафиолета UV400, причем лучше более крупные – это, прежде всего, не аксессуар, а профилактика ожога роговицы, заключила эксперт.

