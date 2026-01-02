Офтальмолог Шилова предупредила о риске возникновения "снежной слепоты"

02 января, 08:00Общество
Фото: 123RF.com/santiaga22
Сухость, песок, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают именно в зимнее время. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
По ее словам, сухой воздух в помещениях зимой является главным негативным фактором для глаз.
"Отопление резко снижает влажность. В результате слезная пленка испаряется быстрее, поэтому к вечеру возникает ощущение песка, размытости, человек начинает чаще моргать, щуриться, появляется чувство усталости. Это особенно заметно у тех, кто много работает за экранами, а также у пользователей контактных линз", – отметила врач.
Он добавил, что холод и ветер усугубляют проблему. Под их влиянием слезная пленка также начинает быстрее испаряться, делая поверхность глаза более уязвимой.
Кроме того, зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня, сказала Шилова.
"Многие больше времени проводят при искусственном освещении и чаще смотрят в экраны. Это вызывает головные боли, плывущий фокус к вечеру, ощущение, что глазам сложнее концентрироваться", – пояснила эксперт.
Шилова также предупредила, что особую опасность представляет солнечная снежная погода.
"Снег работает, как зеркало для ультрафиолета. Поэтому в солнечную погоду, особенно в горах или на склонах, можно получить ожог роговицы, который в быту называют "снежной слепотой", – пояснила офтальмолог.
Симптомы обычно появляются через несколько часов. Это может быть сильная резь, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела, невозможно открыть глаза, ухудшение зрения, добавила эксперт.
Также необходимо соблюдать режим зрительной нагрузки: делать короткие паузы каждые 20 минут и чаще моргать. На активном отдыхе обязательно надо надевать плотно прилегающие очки или маски, которые уменьшат обдувание, а в солнечную снежную погоду – очки с защитой от ультрафиолета UV400, причем лучше более крупные – это, прежде всего, не аксессуар, а профилактика ожога роговицы, заключила эксперт.
