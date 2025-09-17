Врач Куренков: у 80% женщин после 40 лет развивается синдром сухого глаза

Фото: 123RF/ruslankphoto

Сухость глаз способна привести к ухудшению зрения и стать причиной кератита, который грозит слепотой. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Ранее стало известно, что с синдромом сухого глаза сталкивается более чем 50% взрослого населения планеты. При этом чаще всего лишь единицы обращаются с неприятными симптомами к врачу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Daily.

Куренков отметил, что сухость глаз – действительно очень распространенная проблема.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Обычно сначала все начинается с покраснения слизистой, потом чаще начинает возникать ощущение, будто в глаза что-то попало, чувствуется жжение. В итоге человек постоянно вынужден обращать внимание на глаза, и это сильно снижает качество жизни.

Помочь себе в данной ситуации можно только одним способом – довериться грамотному специалисту, предупредил Куренков.

"Дело в том, что причиной сухости глаз может стать как прием определенных лекарственных препаратов, так и гормональное нарушение. Поэтому, например, в зоне риска оказываются женщины после 40 лет: перестройка организма в 80% случаев приводит у них к развитию синдрома сухого глаза", – отметил эксперт.



Только врач может разобраться, что именно явилось причиной сбоя, какая часть слезного секрета пострадала и как это можно лечить и контролировать. В свою очередь, самолечение может лишь усугубить ситуацию, особенно если начать пользоваться сосудосуживающими каплями, из-за которых страдает железистая система глаза, подчеркнул офтальмолог.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Но если вовсе ничего не делать, последствия могут быть довольно серьезными, ведь оптический аппарат глаза очень чувствителен к недостатку слезной пленки. В результате начинает ухудшаться зрение. К тому же могут возникнуть различные дистрофические процессы на роговице, развиться кератит (воспаление роговицы), из-за которого можно даже ослепнуть.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова рассказала, что для зрения очень вредно употреблять любой сахар. Она пояснила, что быстрый всплеск глюкозы в крови "закармливает" мельчайшие сосуды сетчатки. Сахарные молекулы прилипают к белкам, после чего стенки капилляров теряют эластичность. Все это приводит к диабетической ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глаза), ранней катаракте и ускоренному старению всех структур глаза.

