Врач Куренков: у 80% женщин после 40 лет развивается синдром сухого глаза

Фото: 123RF/ruslankphoto
Сухость глаз способна привести к ухудшению зрения и стать причиной кератита, который грозит слепотой. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Ранее стало известно, что с синдромом сухого глаза сталкивается более чем 50% взрослого населения планеты. При этом чаще всего лишь единицы обращаются с неприятными симптомами к врачу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Daily.
Куренков отметил, что сухость глаз – действительно очень распространенная проблема.
Помочь себе в данной ситуации можно только одним способом – довериться грамотному специалисту, предупредил Куренков.
"Дело в том, что причиной сухости глаз может стать как прием определенных лекарственных препаратов, так и гормональное нарушение. Поэтому, например, в зоне риска оказываются женщины после 40 лет: перестройка организма в 80% случаев приводит у них к развитию синдрома сухого глаза", – отметил эксперт.
Только врач может разобраться, что именно явилось причиной сбоя, какая часть слезного секрета пострадала и как это можно лечить и контролировать. В свою очередь, самолечение может лишь усугубить ситуацию, особенно если начать пользоваться сосудосуживающими каплями, из-за которых страдает железистая система глаза, подчеркнул офтальмолог.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова рассказала, что для зрения очень вредно употреблять любой сахар. Она пояснила, что быстрый всплеск глюкозы в крови "закармливает" мельчайшие сосуды сетчатки. Сахарные молекулы прилипают к белкам, после чего стенки капилляров теряют эластичность. Все это приводит к диабетической ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глаза), ранней катаракте и ускоренному старению всех структур глаза.