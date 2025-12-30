Собянин: направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России отразили атаку еще одного вражеского дрона, летевшего в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Атака украинских беспилотников на столицу началась вечером во вторник, 30 декабря. К настоящему моменту на подлете к городу уничтожены 4 БПЛА.

В прошлый раз дроны попытались нанести удар по Москве в субботу, 27 декабря. Тогда над столичным регионом удалось сбить 26 воздушных целей.

На фоне атаки в аэропорту Внуково действовали ограничения на прием и вылет самолетов. В свою очередь, аэропорт Шереметьево принимал рейсы только по согласованию с соответствующими органами.