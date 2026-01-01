В Амстердаме сгорело 150-летнее здание церкви

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Сильный пожар в Амстердаме уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк, сообщает NH Nieuws.

По данным СМИ, возгорание возникло около часа ночи, огонь быстро охватил весь храм. В настоящий момент причины пожара не установлены, кроме того, существует опасность обрушения здания. Оцеплены все улицы вокруг церкви, а несколько десятков жителей были эвакуированы, поскольку есть опасность распространения огня на соседние дома. Памятник архитектуры не подлежит восстановлению.

Вонделкерк – неоготическая церковь, которую построили в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса. Он также проектировал здания Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме. Здание находится возле парка Вондела и является объектом национального культурного наследия Нидерландов.

Последние годы церковь не использовалась для регулярных богослужений и являлась культурным пространством – в ней проходили выставки, общественные мероприятия и концерты.

Ранее турист в Китае поджег тысячелетний храм благовониями. Пожар произошел в провинции Цзянсу, в древнем павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан. Храм был построен примерно 1,5 тысячи лет назад, а в конце XIX – начале XX века провели его реконструкцию. Власти устанавливают точные причины пожара. Здание планируется восстановить.

