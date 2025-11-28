Форма поиска по сайту

Историческая синагога загорелась на западе Украины

Фото: телеграм-канал Ambassador Brodsky

Садигурскую синагогу подожгли в Черновцах на западе Украины. Сотрудникам полиции удалось задержать поджигателя, сообщил в своем телеграм-канале посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.

По предварительным данным, задержанный страдает психическим заболеванием. В результате пожара никто не пострадал, но самой синагоге был нанесен существенный ущерб. Сотрудники израильского посольства поддерживают контакты с раввином Черновцов и с местной еврейской общиной.

Ранее в Китае турист случайно поджег тысячелетний храм благовониями. Инцидент произошел в древнем павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан. Власти устанавливают точные причины пожара. Здание планируется восстановить.

В начале ноября крупный пожар произошел в средней школе города Гестахт на севере Германии. Загорелся корпус, где расположены кабинеты химии и физики. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на главное здание.

