Историческая синагога загорелась на западе Украины

Фото: телеграм-канал Ambassador Brodsky

Садигурскую синагогу подожгли в Черновцах на западе Украины. Сотрудникам полиции удалось задержать поджигателя, сообщил в своем телеграм-канале посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.

По предварительным данным, задержанный страдает психическим заболеванием. В результате пожара никто не пострадал, но самой синагоге был нанесен существенный ущерб. Сотрудники израильского посольства поддерживают контакты с раввином Черновцов и с местной еврейской общиной.

