Daily Mail: турист в Китае случайно поджег благовониями тысячелетний храм

В Китае турист поджег тысячелетний храм благовониями, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, пожар произошел 12 ноября в провинции Цзянсу, в древнем павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан. Храм был построен примерно 1,5 тысячи лет назад, а в конце XIX – начале XX века провели его реконструкцию.

Одна из башен, пострадавших в пожаре, была воздвигнута в 2009 году. В ней не хранились ценности и реликвии. Отмечается, что травмированных в результате пожара нет, всех посетителей эвакуировали.

Сейчас власти устанавливают точные причины пожара. Здание планируется восстановить.

Ранее в Тюмени суд приговорил жителя города к двум годам колонии за попытку сжечь храм. Злоумышленник попытался поджечь фасад здания на улице Республики, бросив четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма и около входной деревянной двери. Было установлено, что он это сделал, так как испытывал неприязнь к верующим и священнослужителям.

