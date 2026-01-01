Облачная погода и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 1 января

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода и гололедица ожидаются в столице в четверг, 1 января. По области местами возможны небольшие осадки в виде снега, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов мороза, по области – от 9 до 14 градусов ниже нуля.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 17 градусов, а в Подмосковье – до минус 19 градусов.

2026 год начнется в Москве с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания настанет 2 января, когда столбики термометров покажут 12–15 градусов ниже нуля.

К 5 января в Москве может выпасть до 25 сантиметров снега. Обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. В связи с этим городские службы были переведены на усиленный режим работы.