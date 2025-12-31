Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 15:47

Общество

До 25 см снега может выпасть в Москве до 5 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 25 сантиметров снега может выпасть в Москве к 5 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели.

В связи с этим городские службы были переведены на усиленный режим работы. Причем очистка города от снега проводится круглосуточно, включая новогоднюю ночь.

"Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что механизированное прометание проводится регулярно с последующей обработкой противогололедными материалами проезжей части и тротуаров. Особое внимание уделяется тротуарам, подходам к остановкам, метро, железнодорожным станциям и объектам социальной сферы.

Вместе с тем в светлое время суток проводится очистка крыш жилых домов от снега с его последующим вывозом с улиц, дворовых территорий, а также зачистка лотковых зон и парковочных мест.

"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Не препятствовать движению колонн техники", – призвали в КГХ.

К утру 31 декабря высота снежного покрова в разных районах Москвы достигла около 23 сантиметров. Такие данные были представлены метеостанцией в Тушине.

В свою очередь, в Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Волоколамске – 26 сантиметров, в Дмитрове – 25, в Клину – 24, в Наро-Фоминске – 23, в Черустях – 21 и в Можайске – 20.

Сугробы могут вырасти до 30 сантиметров в Москве к Новому году

Читайте также


обществопогодагород

Главное

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика