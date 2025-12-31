До 25 см снега может выпасть в Москве до 5 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 25 сантиметров снега может выпасть в Москве к 5 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели.

В связи с этим городские службы были переведены на усиленный режим работы. Причем очистка города от снега проводится круглосуточно, включая новогоднюю ночь.

"Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что механизированное прометание проводится регулярно с последующей обработкой противогололедными материалами проезжей части и тротуаров. Особое внимание уделяется тротуарам, подходам к остановкам, метро, железнодорожным станциям и объектам социальной сферы.

Вместе с тем в светлое время суток проводится очистка крыш жилых домов от снега с его последующим вывозом с улиц, дворовых территорий, а также зачистка лотковых зон и парковочных мест.

"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Не препятствовать движению колонн техники", – призвали в КГХ.

К утру 31 декабря высота снежного покрова в разных районах Москвы достигла около 23 сантиметров. Такие данные были представлены метеостанцией в Тушине.

В свою очередь, в Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Волоколамске – 26 сантиметров, в Дмитрове – 25, в Клину – 24, в Наро-Фоминске – 23, в Черустях – 21 и в Можайске – 20.