30 декабря, 13:06

Город

МОЭК и Мосэнерго будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Компании МОЭК и Мосэнерго в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме, сообщила пресс-служба МОЭК.

Специалисты компаний организуют комплекс мер для обеспечения потребителей столичного региона надежным снабжением электроэнергией, теплом и горячей водой.

В частности, в Мосэнерго подготовились к работе в режиме повышенных нагрузок с учетом понижения температуры воздуха: на ТЭЦ созданы необходимые запасы резервного топлива, организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад.

При этом регулировка параметров теплоснабжения столицы ведется автоматически на основе среднесрочного и краткосрочного прогнозов погоды. Также, на случай проведения срочных работ, круглосуточное дежурство несут 42 аварийно-ремонтные бригады.

Также городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января.

Предусмотрено не только круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, но и приняты меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города. Помимо этого, специалисты установят особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда.

Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве

