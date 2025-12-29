В столице будет усилен контроль за вывозом мусора в праздничные дни

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице усилят контроль за вывозом мусора в праздничные дни. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что в период праздников объем мусора на контейнерных площадках увеличивается, поэтому к работе будет привлечен дополнительный персонал, на линию выйдут резервные единицы спецтехники.

Дежурить в это время будут 10 аварийных бригад регионального оператора, которые проследят за тем, чтобы мусор не скапливался на площадках. Спецтранспорт будет приезжать в установленное графиком время. Он указан на специальных табличках на всех контейнерных площадках.

Также в любое время можно будет позвонить на горячую линию АО "Экотехпром" и сообщить о проблемах с обращением отходов.

По словам заммэра, уже на протяжении 6 лет в Москве действует программа раздельного сбора мусора. В период с января по сентябрь 2025 года на переработку было отправлено примерно 1,3 миллиона тонн мусора.

Ранее Бирюков рассказал, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Будут приняты все меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города.

