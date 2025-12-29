Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 14:10

Город

В столице будет усилен контроль за вывозом мусора в праздничные дни

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице усилят контроль за вывозом мусора в праздничные дни. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что в период праздников объем мусора на контейнерных площадках увеличивается, поэтому к работе будет привлечен дополнительный персонал, на линию выйдут резервные единицы спецтехники.

Дежурить в это время будут 10 аварийных бригад регионального оператора, которые проследят за тем, чтобы мусор не скапливался на площадках. Спецтранспорт будет приезжать в установленное графиком время. Он указан на специальных табличках на всех контейнерных площадках.

Также в любое время можно будет позвонить на горячую линию АО "Экотехпром" и сообщить о проблемах с обращением отходов.

По словам заммэра, уже на протяжении 6 лет в Москве действует программа раздельного сбора мусора. В период с января по сентябрь 2025 года на переработку было отправлено примерно 1,3 миллиона тонн мусора.

Ранее Бирюков рассказал, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Будут приняты все меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города.

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Читайте также


городЖКХ

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика