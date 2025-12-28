Форма поиска по сайту

28 декабря, 10:41

Мэр Москвы

Собянин напомнил о горячих линиях для обращения во время новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин напомнил в мессенджере MAX о горячих линиях городских служб, которыми жители и гости столицы могут воспользоваться для обращения в новогодние праздники.
 
По словам мэра, операторы и голосовые помощники смогут предоставить горожанам в онлайн-формате необходимые сведения о госуслугах и сервисах, графике общественного транспорта, режиме работы парковок и о многом другом.  
 
Номера телефонов основных горячих линий:

  • Единая справочная служба правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77
  • Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53
  • Единая медицинская справочная служба столицы: 122
  • Контакт-центр "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210
  • Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25

 
Ответить на интересующие граждан вопросы операторы и голосовые помощники смогут в любое время суток. На портале mos.ru доступно свыше 465 услуг и сервисов. Также для горожан доступны мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

В свою очередь, социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в новогодние праздники. Взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00 с 31 декабря по 8 января и 11 января, с 09:00 до 18:00 – 9 и 10 января.

Детские поликлиники будут принимать с 09:00 до 15:00 9 и 10 января. Кроме того, они будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00 с 31 декабря по 11 января. Попасть в травматологические отделения можно будет с 08:00 до 22:00.

Социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы перейдут на особый график работы

