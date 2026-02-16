Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:47

Наука

"Роскосмос" показал балканский циклон над Москвой

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал фотографию балканского циклона над Московским регионом. Он сформировался в акватории Средиземного моря вблизи Балканского полуострова, сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришел балканский. Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение этого циклона", – отмечается в сообщении.

Снимки были сделаны со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".

Балканский циклон "Вивиана" вызвал в столичном регионе снегопады и метели. На фоне непогоды был повышен уровень погодной опасности с желтого до оранжевого.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве может обновить максимум зимы к пятнице, 20 февраля.

Жителей столицы предупредили, что погодные условия могут способствовать образованию гололедицы и снежного наката. Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

