ВСУ сбросили две бомбы на ведущую в Крым автотрассу в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили две управляемые авиабомбы на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения", – указал он в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без жертв, угрозы для движения автомобилей также нет. Поврежденный участок будет оперативно восстановлен. Вместе с тем Балицкий призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее ВСУ атаковали Брянскую область. В итоге российские ПВО ликвидировали 120 украинских дронов.

Как подчеркнул губернатор Александр Богомаз, регион подвергся самой мощной атаке с начала СВО. Ни один другой регион России не сталкивался с таким количеством одновременно запущенных БПЛА за сутки. В результате ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

