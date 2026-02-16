Форма поиска по сайту

16 февраля, 18:45

Bloomberg: Apple представит недорогую версию MacBook 4 марта

Apple может представить более дешевый MacBook 4 марта

Фото: depositphotos/bernardojbp

Компания Apple проведет мероприятие 4 марта, на котором может представить несколько новых устройств, включая более дешевую версию ноутбука MacBook. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, корпорация находится на пороге выпуска ряда новых продуктов, к которым относятся новые модели MacBook Pro и MacBook Air, а также планшеты iPad. Apple намерена представить и смартфон iPhone 17e.

В настоящее время самым дешевым из ноутбуков Apple является MacBook Air 2025 с диагональю дисплея 13 дюймов. Его стоимость составляет от 999 долларов.

Ранее сообщалось, что Apple отказалась от первоначального плана по внедрению сервиса Health+ в iOS 27. Отмечалось, что проект был отменен не полностью, а лишь сокращен в масштабе. В частности, некоторые функции, включая рекомендации, основанные на данных из приложения "Здоровье", планируется переработать и внедрить отдельно.

Вместе с тем СМИ раскрыли подробности дизайна нового iPhone 20, который должен выйти в 2027 году. Смартфон получит новый корпус из стекла. В частности, гаджет выпустят с более тонкой и яркой OLED-панелью.

40 тысяч пользователей из России столкнулись с блокировкой Apple ID из-за нейросети

