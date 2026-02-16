Форма поиска по сайту

16 февраля, 23:59

Происшествия

Режим повышенной готовности введен в Махачкале из-за утечки газа после пожара

Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Режим повышенной готовности введен в Махачкале после пожара на газонакопительной станции. Из зоны поражения было эвакуировано население, сообщил глава города Джамбулат Салавов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что экстренные службы работают в усиленном режиме. В школе № 6 развернут оперативный штаб, где организованы все условия для обеспечения безопасности и комфорта людей.

Также был создан оперштаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента.

Цистерна с сжиженным газом загорелась в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы 16 февраля. На место ЧП оперативно прибыли 63 сотрудника и 19 единиц техники от РСЧС, из которых 26 человек и 7 единиц – от МЧС.

Выяснилось, что пожар произошел при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары вследствие возникшей искры статического электричества. В результате оператор получил смертельные ожоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

происшествияпожаррегионы

