Взрыв газа произошел в доме в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Первоуральске Свердловской области, три квартиры загорелись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент случился в одной из квартир 4-этажного дома на улице Ильича. Предварительно, пострадал один человек.

Ранее ЧП с газовым оборудованием произошло в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Из здания эвакуировали 48 человек.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной следователи назвали разгерметизацию бытового газа.