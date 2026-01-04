04 января, 15:05Происшествия
Взрыв газа произошел в доме в Свердловской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Первоуральске Свердловской области, три квартиры загорелись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент случился в одной из квартир 4-этажного дома на улице Ильича. Предварительно, пострадал один человек.
Ранее ЧП с газовым оборудованием произошло в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Из здания эвакуировали 48 человек.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной следователи назвали разгерметизацию бытового газа.
Новости регионов: взрыв газа произошел в частном доме под Белгородом