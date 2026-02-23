Академик РАН Онищенко: научных данных о вреде бахил нет

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Научно обоснованных сведений о вреде использования бахил в поликлиниках и больницах нет. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Таким образом эксперт прокомментировал инициативу зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, который предлагал заменить в медучреждениях бахилы на грязезащитные трапы и коврики. По его мнению, бахилы создают больше проблем, чем пользы.

При этом Онищенко подчеркнул, что пропитанные дезинфицирующими средствами коврики уже давно применяются, но они не помогают решить санитарную проблему. В связи с этим академик РАН считает, что трапы и бахилы нужно совмещать.

Он также обратил внимание, что в России отлажена система по утилизации одноразового медицинского инвентаря.

