05 февраля, 08:52

Общество
Химик Дорохов: состав воздуха ухудшается в холодную и безветренную погоду

Химик рассказал, почему воздух в городе зимой грязнее, чем летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ощущение чистого воздуха в городе зимой обманчиво. В холодную безветренную погоду его состав ухудшается. Об этом в беседе с Life.ru заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он рассказал, что когда температура понижается, воздух становится более плотным. Тогда испарение влаги и некоторых веществ замедляется, что приводит к снижению концентрации летучих соединений, которые формируют привычные запахи в городе и на природе. Все эти процессы заставляют людей думать, что воздух стал более свежим, однако это ощущение субъективно.

Дорохов добавил, что когда ветра зимой нет, все вредные выборы с атмосферу не рассеиваются, а остаются у поверхности земли. В морозы также плотный воздух находится под более теплым слоем и не поднимается наверх, что ухудшает ситуацию. В холодные дни вертикального воздухообмена практически нет.

Именно так формируется зимний смог – в самые холодные и безветренные дни значительно повышается концентрация угарного газа и диоксида углерода, отметил эксперт.

По его словам, воздух в том числе загрязняется и из-за отопительного сезона. В период низких температур происходит большое количество выбросов твердых частиц РМ2.5 и РМ10 от теплоэлектростанций и котельных. Также и от автомобилей, которые в эти дни не так эффективно сжигают топливо.

Также в морозы в частных домах топят углем и дровами, что приводит к дополнительному ухудшению качества воздуха, добавил химик. Из-за печей в атмосферу происходит выброс сажи, угарного газа и бензопирена.

Ранее заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала, зачем проветривать квартиру зимой. Специалист пояснила, что проветривание помогает снизить концентрацию углекислого газа в помещении, а также избавиться от пыли и микробов. Кроме того, в отопительный сезон это необходимо, чтобы увлажнять слизистые оболочки, в том числе глаз и дыхательных путей, а также поддерживать состояние кожи.

