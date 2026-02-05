Химик Дорохов: состав воздуха ухудшается в холодную и безветренную погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ощущение чистого воздуха в городе зимой обманчиво. В холодную безветренную погоду его состав ухудшается. Об этом в беседе с Life.ru заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он рассказал, что когда температура понижается, воздух становится более плотным. Тогда испарение влаги и некоторых веществ замедляется, что приводит к снижению концентрации летучих соединений, которые формируют привычные запахи в городе и на природе. Все эти процессы заставляют людей думать, что воздух стал более свежим, однако это ощущение субъективно.

Дорохов добавил, что когда ветра зимой нет, все вредные выборы с атмосферу не рассеиваются, а остаются у поверхности земли. В морозы также плотный воздух находится под более теплым слоем и не поднимается наверх, что ухудшает ситуацию. В холодные дни вертикального воздухообмена практически нет.

Именно так формируется зимний смог – в самые холодные и безветренные дни значительно повышается концентрация угарного газа и диоксида углерода, отметил эксперт.

По его словам, воздух в том числе загрязняется и из-за отопительного сезона. В период низких температур происходит большое количество выбросов твердых частиц РМ2.5 и РМ10 от теплоэлектростанций и котельных. Также и от автомобилей, которые в эти дни не так эффективно сжигают топливо.

Также в морозы в частных домах топят углем и дровами, что приводит к дополнительному ухудшению качества воздуха, добавил химик. Из-за печей в атмосферу происходит выброс сажи, угарного газа и бензопирена.

