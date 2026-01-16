Врач Терновой: обморожение пальцев можно получить при температуре минус 1 градус

Фото: 123RF.com/dovidovicd

Серьезное обморожение можно получить даже при температуре минус 1–2 градуса, рассказал Москве 24 травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Он напомнил, что от обморожения чаще всего страдают пальцы ног и рук, а также уши, потому что в них самое слабое кровообращение. Поэтому важно, чтобы все эти части тела зимой были в тепле, отметил эксперт.





Константин Терновой травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук В целом же буквально за два часа можно получить обморожение при влажной ветреной погоде с температурой в минус 10 градусов. Она будет ощущаться примерно так же, как сухая в минус 20.

В свою очередь, обморожение в минус 1–2 градуса возможно, если находиться в промокшей обуви на улице более 2 часов, добавил эксперт.

Поэтому, отправляясь на длительную прогулку зимой, необходимо теплее одеваться и брать с собой запасные перчатки и носки. Не лишним будет приобрести одноразовые самонагревающиеся грелки для рук, посоветовал Терновой.

"И, конечно, надо постоянно обращать внимание на свои ощущения. Обморожение дает о себе знать потерей чувствительности и побелением кожных покровов", – пояснил травматолог.

В этом случае необходимо сразу начать активно растирать замерзший участок руками, чтобы улучшить кровообращение. При этом следовать популярным советам и делать это снегом нельзя: кожа во время обморожения становится хрупкой, и кристаллы снега ее повреждают, отметил врач.

Кроме того, почувствовав, что начинается обморожение, надо постараться как можно скорее уйти в тепло и согреться горячим чаем, заключил Терновой.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что зимой для поддержания хорошего самочувствия очень важно правильно формировать рацион. В основе должны быть сложные углеводы, которые надолго заряжают энергией. Их много, например, в цельнозерновых кашах и хлебе, также необходима нежирная белковая пища.

